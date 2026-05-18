Schottland Entspannt ab Edinburgh

1 . Tag Edinburgh Flughafen – Drymen (A) Individuelle Anreise nach Edinburgh. Die Tour beginnt um 11:30 Uhr. Nach der Begrüssung am Flughafen geht es nach South Queensferry, von wo aus Sie einen guten Blick auf die berühmte “Forth Railway Bridge” haben. Diese Brücke ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre freitragende Bauweise und ist die wichtigste Verbindung von den schottischen Lowlands in die Highlands. Danach ist es Zeit für einem Besuch im nahegelegenen Hopetoun House, einem der bedeutendsten georgianischen Anwesen des Landes. Im frühen 18. Jahrhundert erbaut, verzaubert Hopetoun House mit prunkvollen Räumen, kunstvoller Ausstattung und weitläufigen Parkanlagen mit Blick auf den Firth of Forth. Der perfekte Ort, um entspannt in Ihre Reise zu starten!

2 . Tag Isle of Bute – Mount Stuart (F, A) Ihr heutiger Tagesausflug führt Sie auf eine der schönsten Inseln Schottlands, die Isle of Bute. Fährüberfahrt zur Insel und Rundfahrt durch die unberührte Natur mit sanften Hügeln, wunderschönen Sandstränden und einzigartigen Ausblicken. Dort besichtigen Sie die einstige Residenz der Stewart Familie, den Mount Stuart. Das wunderschöne Gebäude wurde vom Marquis von Bute im 18. Jahrhundert erbaut und liegt inmitten einer 300 Hektar grossen Gartenanlage. Das Haus selbst gilt als Kunstwerk viktorianischer Ingenieurskunst: So verfügt es über eine Zentralheizung und einen Swimming Pool. Bevor es zurück auf die Fähre geht, kehren Sie noch in der Anchor Tavern ein. Der Pub in Port Bannatyne wird von der Dorfgemeinschaft geführt und ist ein beliebter Treffpunkt bei Jung und Alt.

3 . Tag Loch Lomond (F, A) Am Morgen erreichen Sie das malerische Dorf Luss am Westufer des Loch Lomond.

Geniessen Sie einen gemütlichen Bummel durch das charmante Dorf mit seinen gepflegten Steinhäusern, bunten Gärten und der historischen Dorfkirche. Anschliessend können Sie bei einer Bootsrundfahrt auf Grossbritanniens grösstem Binnensee die vielen Inseln und die umliegende Bergwelt von Schottlands erstem und grössten Nationalpark bestaunen. Wer möchte, kann am Nachmittag an einer kleinen Wanderung teilnehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Abschnitt des berühmten West Highland Way, einem Fernwanderweg, der von Glasgow an die Westküste führt?

4 . Tag Glencoe – Eilean Donan – Gairloch (F, A) Heute setzen Sie Ihre Reise Richtung Norden fort, wo Sie das sagenumwobene Glen Coe Tal durchqueren. Die Hauptstrasse führt durch wunderbare Bergwelten mit tiefen Schluchten und beeindruckenden Wasserfällen. Folgen Sie anschliessend dem Kaledonischen Kanal und halten Sie für einen kurzen Spaziergang an der Neptune’s Staircase, einer beeindruckenden Schleusentreppe, wo die Schiffe mit sogenannten Staustufen die Wasserstandsunterschiede des Kanals überwinden. Im Hintergrund liegt Schottlands größter Berg, der Ben Nevis, der das Panorama der Region vervollständigt. Anschliessend halten Sie bei der weltbekannten Kulisse des Eilean Donan Castle für einen Fotostopp. Am Abend erreichen Sie Gairloch.

5 . Tag Inverewe Gardens (F, A) Heute Vormittag besuchen Sie den Inverewe Garten. Dieser von Osgood Mackenzie kreierte Garten beeindruckt allein schon durch seine atemberaubende Lage auf einer Halbinsel am Ufer des Loch Ewe. Die unglaubliche Vielfalt an Farben und Formen der Pflanzen hat der Garten dem Einfluss des Golfstroms zu verdanken. Am Nachmittag haben Sie Zeit für sich und können zum Gairloch Museum oder dem örtlichen Sandstrand bummeln. Ihre Reiseleitung bietet ausserdem eine optionale Wanderung an.

6 . Tag Ullapool – Summer Isles (F, A) Heute sehen Sie wieder atemberaubende Landschaften auf Ihrer Panoramafahrt nach Ullapool. Ullapool ist ein kleiner Küsten- und Fischerort im Nordwesten Schottlands und liegt malerisch an den Ufern von Loch Broom. Bummeln Sie durch die kleinen Geschäfte und probieren Sie unbedingt die frischgefangenen Meeresfrüchte in einem der kleinen Fischlokale. Auf Wunsch unternehmen Sie von hier einen Bootsausflug zu den Summer Isles (optional vorab zubuchbar). Hierbei handelt es sich um Archipel von ca. 20 Inseln, welche sich in der Mündung des Loch Broom befinden. Nur eine der Inseln ist von Menschen bewohnt. Geniessen Sie die herrlichen Ausblicke und halten Sie Ausschau, mit etwas Glück sehen Sie Delfine oder Robben.

7 . Tag Cawdor Castle – Nairn – Blairgowrie (F, A) Heute fahren Sie Richtung Osten, wo Sie am Vormittag Cawdor Castle besichtigen, eines der wohl schönsten Schlösser in Schottland. Es ist durch seinen Namen literarisch eng mit Shakespeares Macbeth verbunden. Generationen von Kunstliebhabern und Gelehrten ist die umfassende Sammlung an Gemälden, Wandbehängen, antiken Möbeln und Büchern im Schloss zu verdanken. Besuchen Sie ebenfalls den wunderschönen Garten. Ihre Mittagspause verbringen Sie in dem hübschen Küstenort Nairn am Moray Firth. Durch die weitgestreckte Bergwelt des Cairngorms Nationalpark geht es weiter nach Süden.

8 . Tag St Andrews & Fife (F, A) Der heutige Tag bringt Sie in das Kingdom of Fife. Ihr erster Stopp gilt der Stadt St. Andrews – bekannt als Heimatstadt des Golf-Sports und Schottlands ältester Universität, die u.a. schon Prinz William besuchte. Am Nachmittag führt Sie Ihre Fahrt durch kleine Fischerdörfer, wo Sie bei einem Zwischenstopp genügend Zeit für einen kleinen Spaziergang haben. Am Nachmittag lernen Sie schließlich bei einer Führung durch eine Destillerie den schottischen Whisky besser kennen – und dürfen ihn am Ende natürlich auch probieren!

9 . Tag Loch Tay – Fall of Dochart - Scone Palace (F, A) Am langgezogenen Loch Tay entlang fahren Sie heute zunächst in das malerische Dorf Killin, wo Sie den eindrucksvollen Wasserfall, Falls of Dochart besichtigen werden. Anschliessend dürfen Sie im örtlichen Smokehouse traditionelle geräucherte Spezialitäten verkosten. Am Nachmittag besichtigen Sie Scone Palace, eine der heiligsten Stätten Schottlands. Der Herrschaftssitz der schottischen Könige wurde Mitte des 9. Jahrhunderts errichtet. Auf seinem Boden konnte man den Schicksalsstein (Scone-Stein genannt) sehen, auf dem die Könige gekrönt wurden. Dieser befindet sich im Perth Museum. Zum Abschluss Ihrer Reise geniessen Sie hier noch einen typischen Cream Tea – Scones mit Marmelade und einer Tasse Tee.

10 . Tag Heimreise (F) Heute fahren Sie zum Flughafen in Edinburgh, wo die Tour endet.