Boucan Canot und St. Gilles Reisen

Touristische Hochburg St. Gilles

Aufenthalt an einer traumhaften Lagune

St. Gilles profitiert von seiner exponierten Lage an einer wunderschönen Lagune. Einige der komfortabelsten Resorts haben sich hier angesiedelt. Nutzen Sie das breite Wassersportangebot. Der schöne Strand ist besonders bei Familien beliebt und wird zusätzlich durch Hai-Netze gesichert. Für alle, die neben Strand und Meer noch mehr erleben wollen, liegt hier Musik in der Luft und ganz besonders an den Wochenenden und an der zentralen Plage des Roches Noire. Um die Meeresbewohner kennenzulernen, ist eine Fahrt mit dem Glasbodenboot reizvoll oder Sie besuchen das Aquarium am Port de Plaisance.