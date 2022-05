Varanasi, das ehemalige Benares, ist bunt, laut, chaotisch und vor allem eins: faszinierend. Für die Hindus ist die Stadt heilig, denn wer hier stirbt, geht ins Nirvana ein. Bei einer morgendlichen Bootsfahrt auf dem Ganges, wenn die am Horizont aufsteigende Sonne alles in ein silbriges Licht taucht, erspüren Sie etwas von der tiefen Spiritualität, die die Stadt und ihre Menschen erfüllt. Unsere fachkundigen Indien Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat für die Organisation Ihrer Reise nach Varanasi an die Ufer des Ganges zur Seite.