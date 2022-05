Shanghai entdecken ist wirklich etwas ganz Besonderes und wird für jeden Gast zum Höhepunkt. Bei Shanghai Rundreisen begegnen Sie einer faszinierenden Stadt, denn nirgendwo anders auf der ganzen Welt schiessen Wolkenkratzer derart schnell in die Höhe. Nicht ohne Grund heisst es, die Stadt ruhe niemals. Architekten aus der ganzen Welt konnten atemberaubende Fassaden erbauen, welche steinerne und gläserne Zeugnisse von Handel und Wandel sind. Dennoch gibt es an einigen Stellen Relikte der Vergangenheit, die sich in den Fluten des Huangpu spiegeln. Besuchen Sie den Kaiserkanal, die Wasserdörfer, stolze Pagoden, geniessen Sie die Landschaften um Shanghai und besichtigen Sie die Nationalparks. Unsere Spezialisten kreieren Shanghai Rundreisen durch die chinesische Boomstadt und helfen Ihnen gern bei Auswahl einer passenden Reise.