Xian Reisen

Die Stadt Xian ist der Anfang der Seidenstrasse, welche einst Asien mit dem Römischen Reich verband. Der erste chinesische Kaiser hinterliess in Xian seine Spuren. Er hatte dort eine Residenz und seine berühmte Terrakotta-Armee zählt heute zu den grössten archäologischen Schätzen Chinas. Erhalten blieben viele historische Gebäude, wie das erst 1974 entdeckte Mausoleum von Kaiser Qin Shi Huang, die Stadtmauer, der Glockenturm und der Trommelturm. Am Fusse des Lishan-Berges können Gäste die heissen Quellen von Huaqing besuchen, die schon vor 6.000 Jahren bekannt waren. Unsere Spezialisten kennen sich aus und ermöglichen Ihnen Ihre Ferien in Xian.