Wenn Sie in die Metropole Sichuans nach Chengdu kommen, denken Sie zuerst an Pandas. Die niedlichen Bären mit schwarzen Augen und Plüschohren wurden 1869 von einem französischen Jesuitenpater entdeckt. Chengdu besitzt heute die grösste Panda-Aufzuchtstation der Welt. Daneben ist die Stadt von Naturschutzgebieten umgeben und verfügt in Teilen der Altstadt über sein ursprüngliches Gesicht. In der Schmalen Gasse und der Brunnengasse scheint tatsächlich die Zeit stehen geblieben zu sein. Vor den Toren befindet sich die 3.000 Jahre alten Sanxingdui-Ruine. Unsere Spezialisten sind Ihnen bei Ihrer China Reise behilflich und ermöglichen Ihren Besuch in der Welthauptstadt der Pandas.