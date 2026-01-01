Gruppenreise «Land der Morgenstille» ab Seoul

1 . Tag Seoul Individuelle Anreise zu Ihrem Gruppenhotel. Sie haben Gelegenheit für eine kurze Erfrischung und für erste Erkundungen in der Stadt. Zimmerbezug am Nachmittag.

2 . Tag Seoul (F, A) Nach Ihrem ersten koreanischen Frühstück starten Sie Ihre Tour durch Seoul in Ihrem Reisebus. Sie spazieren vom Cheonggyecheon Fluss, einer erholsamen Oase im Stadtzentrum zum Gwanghwamun Platz, umgeben von bedeutenden Denkmälern und Wahrzeichen. Weiter geht es zum kulturellen Highlight der Metropole - dem Gyeongbokgung Palast. Der prächtige Palast mit seinen stilvollen Gärten und eleganten Innenhöfen war während der Joseon Dynastie der Residenzort der Könige. Im Anschluss entdecken Sie das Bukchon Hanok Village, ein traditionelles koreanisches Dorf mit alten Häusern. Vom N Seoul Tower geniessen Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Den Tag beenden Sie mit einem Besuch des lebhaften Gwangjang Marktes, wo Sie lokale Spezialitäten probieren können.



Fakultativ «Koreanischer Abend» mit Besuch des Nanta Theaters inkl. Abendessen

Das Nanta Theater in Seoul präsentiert eine energiegeladene Show ohne Sprache, die traditionelle koreanische Rhythmen mit moderner Comedy verbindet. In einer Küchenkulisse zeigen Künstler Musik, Akrobatik und Humor. Ein unterhaltsames Erlebnis für jedes Alter – ganz ohne Sprachbarrieren

3 . Tag Seoul - Busan (F) Freuen Sie sich auf einen weiteren Höhepunkt Ihrer Reise! Sie fahren bequem und schnell mit dem KTX-Hochgeschwindigkeitszug in die Hafenstadt Busan. In Busan erwartet Sie eine spannende Erkundungstour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Vom Busan Tower aus haben Sie einen atemberaubenden Panoramablick auf die Skyline und das glitzernde Meer. Ein besonderes Highlight ist das Gamcheon Culture Village, dessen bunte Häuser und kunstvoll gestaltete Gassen oft als «Santorini von Korea» bezeichnet werden. Und natürlich entdecken Sie den berühmten Jagalchi Fischmarkt, der grösste seiner Art in Südkorea. Er beeindruckt mit einer riesigen Auswahl an frischem Fisch und Meeresfrüchten, während der Gukje Markt mit seiner bunten Mischung aus traditionellen und modernen Waren zum Stöbern einlädt.

4 . Tag Busan (F) Heute haben Sie die Wahl: Geniessen Sie einen frei verfügbaren Tag in Busan oder nehmen Sie an der optional geführten Ganztagestour durch Busan teil.



Fakultativer Ausflug «Busan entdecken» (inkl. Mittagessen)

Entdecken Sie gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung den eindrucksvollen Haedong Yonggungsa Tempel, der malerisch an der felsigen Küste liegt und für seine besondere Atmosphäre bekannt ist. Anschliessend geniessen Sie eine entspannte Fahrt mit dem Haeundae Strand Zug und spazieren am berühmten Haeundae Strand entlang, einem der schönsten Strände Südkoreas. Zur Mittagszeit kehren Sie in ein lokales Restaurant ein und kosten regionale Spezialitäten. Auch besichtigen Sie das moderne Busan Cinema Center, ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt. Zum Abschluss erleben Sie eine Fahrt mit der Gimhae Railbike, einer einzigartigen Aktivität, bei der Sie auf einer Fahrrad-Draisine auf ehemaligen Eisenbahnschienen entlang fahren und die malerische Umgebung von Gimhae geniessen.

5 . Tag Busan - Gyeongju (F) Ihre Reise führt Sie heute weiter nach Yangsan, einem bedeutenden Zwischenstopp auf dem Weg nach Gyeongju. Hier besuchen Sie den majestätischen Tongdosa Tempel, einen der bedeutendsten spirituellen Orte Koreas. Der Tempel beeindruckt nicht nur durch seine Grösse, sondern auch durch seine tiefe historische und kulturelle Bedeutung. Anschliessend setzen Sie Ihre Reise fort und erreichen Gyeongju. Hier erwartet Sie eine spannende Besichtigung der Stadt, die für ihre historische Bedeutung als alte Hauptstadt des Silla-Reiches bekannt ist. Sie besuchen das Gyeongju Nationalmuseum, das faszinierende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Region gibt und den Tumuli Park, wo Sie die berühmten Königsgräber besichtigen können. Weiter geht es zum Gyochon Village, einem traditionellen koreanischen Dorf, das einen einzigartigen Einblick in das Leben während der Silla-Dynastie bietet. Im Hotel geniessen Sie ein herzliches Abendessen im Restaurant. Bei einer nächtlichen Besichtigung des Donggung Palastes und des malerischen Wolji Teiches erleben Sie die Ruhe und Schönheit dieser historischen Stätte bei Nacht.

6 . Tag Gyeongju (F) Gestärkt vom Frühstück besuchen Sie die kunstvolle Seokguram Grotte, eine beeindruckende buddhistische Höhle aus dem 8. Jahrhundert und Unesco Weltkulturerbe. Danach geht es weiter zum Bulguksa Tempel, einem der bedeutendsten buddhistischen Bauwerke Koreas, bekannt für seine kunstvollen Steinpagoden und seine spirituelle Atmosphäre. Ein Spaziergang auf der Hwangnidan-gil, einer beliebten Strasse in Gyeongju, führt Sie vorbei an traditionellen Hanok-Häusern, trendigen Cafés und kleinen Boutiquen. Zum Abschluss erwartet Sie als Highlight ein Besuch der Oksan-Konfuzianischen Akademie, einer einst bedeutende Bildungsstätte für Gelehrte. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine traditionelle koreanische Tracht (Hanbok) anzulegen und die Kultur hautnah zu erleben.

7 . Tag Gyeongju - Gayasan NP - Andong (F) Auf dem Weg nach Andong besuchen Sie am Vormittag im Gayasan Nationalpark den wohl berühmtesten buddhistischen Tempel Koreas, den Haeinsa Tempel (Unesco Weltkulturerbe). Das im Jahre 802 erbaute Heiligtum beherbergt die Tripitaka Koreana, mit über 80’000 Druckstöcken die umfassendste Sammlung buddhistischer Schriften in Südostasien (derzeit nur Aussenbesichtigung möglich). Nachmittags geht es weiter nach Andong, wo Sie das unter Denkmalschutz stehende Hahoe Folk Village besuchen. Dieses traditionelle Dorf mit strohgedeckten Bauernhäusern und ziegelgedeckten Herrenhäusern bietet einen authentischen Einblick in das Leben der alten koreanischen Adelsfamilien.

8 . Tag Andong - Pyeongchang - Sokcho (F) Andong ist eine der letzten alten Städte mit konfuzianischer Tradition in Korea. Sie besichtigen die im 16. Jahrhundert von dem Gelehrten Goelye Yi Hwang gegründete konfuzianische Akademie Dosanseowon, die nach der Restaurierung in ihrer alten Pracht erstrahlt. Anschliessend verlassen Sie Andong und reisen weiter nach Pyeongchang. Dort erwartet Sie eine Fahrt mit der Seilbahn zum Balwangsan Observatorium, von dem aus Sie eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Berge geniessen können. Danach unternehmen Sie eine Wanderung durch den Tannenwald am Woljeongsa Tempel, eine idyllische Strecke, die für ihre Ruhe und Schönheit bekannt ist. Schliesslich erreichen Sie die moderne Stadt Sokcho an der Ostküste Koreas.

9 . Tag Sokcho - Seoraksan Nationalpark - Seoul (F, A) Der Seoraksan Nationalpark, Koreas schönster Nationalpark, ist berühmt für seine buddhistischen Tempel, beeindruckenden Wasserfälle und einzigartige Natur. Besonders sehenswert sind die Baumblüte im Frühjahr und die Herbstlaubfärbung. Zuerst fahren Sie mit der Seilbahn zur Gwongeumseong Festung, die aus der Zeit des Silla-Reiches stammt und eine tolle Aussicht auf die umliegende Berglandschaft bietet.

Im Anschluss besuchen Sie den Sinheungsa Tempel, bekannt für seinen imposanten, aus Bronze gegossenen Buddha. Nach dem Besuch des Nationalparks verlassen Sie Sokcho und fahren zurück nach Seoul. Dort geniessen Sie ein gemeinsames Abendessen in einem lokalen Restaurant, mit dem Ihre Reise durch das «Land der Morgenstille» endet.

10 . Tag Seoul (F) Die Rundreise endet nach dem Frühstück. Rückreise in die Schweiz oder individuelle Verlängerung in Korea.