Yas Island Arab. Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben jede Menge zu bieten. Besonders das Inselparadies Yas Island lockt jährlich viele Reisende an. Bei einer Mietwagenrundreise können Sie die Yas Island Ferien in vollen Zügen geniessen. Die Insel befindet sich nicht unweit von der Küste Abu Dhabis entfernt. Ein Aufenthalt in dieser Region garantiert sehr viel Abwechslung, Action und Spass. Der Yas Waterworld Wasserpark bietet eine Vielzahl an Wasserrutschen. In der Ferrari World können Sie ein wenig Formel 1 Luft schnuppern. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für die Ferienplanung gerne und jederzeit zur Verfügung. Yas Island Reisen stehen für Abwechslung für die gesamte Familie. Überzeugen Sie sich von der Vielfältigkeit einfach selbst. Diese Ferien werden Sie ein Leben lang garantiert nicht vergessen.