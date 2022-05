Rundreisen VAE

VAE Ferien mit Kamelen und Kultur

Planen Sie nur einen kurzen Aufenthalt, wollen aber in dieser Zeit so viel wie möglich über Land und Leute erfahren, dann sollten Sie die 3-tägige Rundreise «Spektakuläres Musadam» betrachten. Innerhalb weniger Tage erleben Sie auf einer geführten Reise die Höhepunkte des Landes. Sie übernachten in komfortablen Hotels und nehmen an einer eintägigen Dhow-Kreuzfahrt teil, bei der Sie die einmalige Fjordlandschaft des Omans kennenlernen. Bei einem Ausflug in die Berge erleben Sie einen Blick in die abwechslungsreiche Landschaft und erfahren Näheres über Lebensweise und Kultur der dort lebenden Beduinenstämme.

VAE Rundreise

Begeben Sie sich auf VAE Reisen in pulsierende Städte. Bei Ihrer Vereinigte Arabische Emirate Rundreise begegnen Sie den modernen Bauwerken Abu Dhabis, der einmaligen Skyline Dubais oder erleben einen traumhaft schönen Sonnenuntergang in der Wüste. Bei der «Exploring Dubai Rundreise» begeben Sie sich an die schönsten und traditionsreichsten Orte des Mittleren Ostens. Sie unternehmen eine abenteuerliche Safari durch die Dünen im «Dubai Desert Conservation Reserve». Sie müssen aber nicht auf Komfort verzichten, denn Sie übernachten in Hotels in der Metropole Dubai. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne die gesamte Reiseroute zeigen und Ihnen ein interessantes Angebot unterbreiten. So werden Rundreisen durch die Vereinigten Arabischen Emirate ein dauerhaftes Erlebnis.