Nützliche VAE Reiseinformationen

In den VAE wird mit dem Dirham bezahlt. Wechselstuben finden Sie am Flughafen oder in den grösseren Hotels und Resorts. Natürlich können Sie in den Emiraten auch mit allen gängigen Kreditkarten Ihre offene Rechnung begleichen. Der US-Dollar wird ebenfalls häufig akzeptiert. Es empfiehlt sich jedoch, bereits vor dem Reiseantritt etwas Geld in die Landeswährung zu wechseln.