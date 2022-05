VAE Reisen mit Kindern

Ausflugsziele für Familien mit kleinen Kindern

Neben Erholung und Entspannung am wunderschönen Strand, können Sie viele weitere Highlights erleben. Bei den VAE Rundreisen können wir Ihnen einen Aufenthalt in den Yas Waterworld Freizeitpark empfehlen. Der Freizeitpark ist besonders bei Feriengästen mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel. Für Action, Spannung und Abenteuer ist hier gesorgt. Einzigartig ist die Indoor Skihalle in der Emirates Mall. Inmitten der Wüste bietet die Schneelandschaft die gewünschte Abkühlung. Ferien in den Emiraten werden Sie noch lange in positiver Erinnerung behalten. Yas Island, Kamelreiten oder Schnorcheln sind nur eine kleine Auswahl an Unternehmungen bei Ihren VAE Ferien. Sie planen aufregende Familienferien? Kontaktieren Sie unsere Reiseexperten und lassen Sie sich einfach unsere aktuellen Angebote aushändigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein sicheres Ferienziel und bieten wie kaum eine andere Reisedestination so viel Abwechslung für die gesamte Familie.