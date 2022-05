Jordanien Reiseinformationen A-Z

In Jordanien wird mit dem jordanischen Dinar bezahlt. In den Hotels und Restaurants in den grösseren Städten werden die gängigen Kreditkarten zumeist akzeptiert. In kleinen Dörfern sollten Sie mit Bargeld bezahlen. Generell empfiehlt es sich jedoch, bereits vor der Einreise eine gewisse Summe in die Landeswährung von Jordanien zu wechseln.