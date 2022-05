Wadi Rum Reisen

Im Süden Jordaniens wird Sie die atemberaubende Wüstenlandschaft der Wadi Rum in ihren Bann ziehen. Luxuriöse Wüsten-Camps sind der Ausgangspunkt für Touren in die rote Sandlandschaft und die Bergmassive des Tals. Auf Touren mit dem Geländewagen ist Spass garantiert! Wer etwas weniger PS bevorzugt, kann auf Kamelen oder Araberpferden in die Wüste ausreiten. Hier finden Sie bizarre Felsformationen, die Wind und Wetter über Tausende von Jahren aus dem roten Sandstein geschliffen haben. Uralte Felsmalereien sind Zeugnisse längst vergangener Zeiten. Das Tal wird bereits seit zwölftausend Jahren von nomadischen Kulturen bewohnt. Erkunden Sie die spektakuläre Landschaft, die zuweilen wirkt, wie die eines fernen Planeten. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihres Abenteuers durch die Wadi Rum, möglicherweise als Teil Ihrer Jordanien Rundreise.