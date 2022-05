Actionreiche Dubai Wüstensafaris

Dünensafari auf einem Kamel im wunderschönen Dubai

Lernen Sie die Schätze Arabiens kennen und erfahren Sie mehr über die Geschichte von Dubai und den Alltag der Einwohner. Die Falkner leben noch heute in der Wüste. Obwohl sie täglich von Sand umgeben sind, arbeiten sie stolz mit ihren Falken zusammen. Wenn Sie wünschen, können Sie auch direkt unter dem Sternenhimmel schlafen und der Ruhe lauschen. Auf dem Rücken eines Kamels erkunden Sie die Umgebung und werden am Abend mit einem arabischen BBQ verwöhnt. Geniessen Sie den einzigartigen Sonnenuntergang im Wüstenresort. Bei Dubai Reisen darf natürlich auch eine Fahrt in einem klimatisierten 4x4 Fahrzeug, genauer gesagt einer Quadtour, nicht fehlen. Selbstverständlich sind immer erfahrene Guides an Ihrer Seite.