Exklusive Dubai Golfreisen

Unsere Dubai Ferienangebote alleine sind schon ein Hit. Wenn Sie sich dann noch für Golfreisen von uns entscheiden, können Sie eigentlich so gut wie nichts falsch machen. Im Wüstenstaat finden Sie einige der schönsten und auch bekanntesten Golfanlagen der Welt. Im Hintergrund die Skyline von Dubai und vor Ihnen der saftig grüne Rasen des Golfclubs. Die Golfanlagen von Dubai zeugen von höchster Qualität und natürlich bringt Sie ein Shuttle-Service direkt vom Luxusresort oder Hotel an die Golfplätze von Dubai. Mit unseren Reisen geniessen Sie jede Menge Exklusivität. Dubai ist eine Stadt, die niemals zur Ruhe kommt und neben dem Golfsport gibt es in den Emiraten noch viel mehr zu erleben. Fragen Sie unsere Ferienspezialisten nach Golfreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie werden eine Vielzahl an tollen Ferienangeboten erhalten. Wenn Sie schon immer einmal davon geträumt haben im Dubai Emirate Golf Club Ihr Können zu beweisen, sind Sie bei uns goldrichtig.