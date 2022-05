Nicht nur auf Kamelen durch Oasen

Dubai Reisen in die Emirate haben noch viel mehr zu bieten. Unternehmen Sie Ausflüge in die Wüste und erfahren Sie von einem englischsprechenden Guide mehr über die Wüste und ihre Bewohner. Dazu gehört auch ein Kamelritt, der für Ihre Kinder zum Highlight wird. Gegensätze prallen in Dubai aufeinander: Während Sie in der unmittelbaren Umgebung der Stadt zahlreiche Freizeitparks und Wasserparks finden, können Sie nach einer kurzen Fahrt mit einem klimatisierten 4 x 4 Fahrzeug ein Wüsten Abenteuer erleben. Highlight Ihrer Dubai Reisen mit Kindern wird der Besuch im Aquaventure Wasserpark. Selbst Skifahren in Dubai ist in der Skihalle des Ski Dubai möglich, die Teil der Mall of the Emirate ist. Im Dubai Aquarium spazieren Sie und Ihre Familie in einem Unterwassertunnel unter riesigem Becken mit Haien und Rochen hindurch oder Sie erleben direkt vor dem Burj Khalifa einzigartige Wasserspiele, die Dubai Fountain Show. Hier finden Sie auch die größte Shoppingmall der Welt, die Dubai Mall. Die Wüste hingegen besticht durch Felsformationen und roten Sand mit Dünen, die vom Wind gebildet wurden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Dubai beraten und planen Sie gemeinsam mit uns unvergessene Dubai Familienferien.