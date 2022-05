Arabien Reisen

Ferien in der Stadt der Superlative

Dubai Reisen versprechen ein atemberaubendes Urlaubserlebnis. Ein ultramodernes Stadtbild, riesige Shoppingmalls, prunkvolle Luxushotels und vielfältige Freizeitmöglichkeiten sind nur einige der vielen Argumente, die für Reisen nach Dubai sprechen. Erholungssuchende und Wasserratten finden an den kilometerlangen Traumstränden des Persischen Golfs ideale Bedingungen für einen entspannten Badeurlaub vor. Vielfältige Wassersportmöglichkeiten wie Segeln, Windsurfen, Jetski oder Flyboard sorgen für Abwechslung und Unterhaltung. In den komfortablen Strandhotels sind auch Kinder herzlich willkommen, was die Stadt und das Emirat zur idealen Destination für erlebnisreiche und entspannte Familienferien macht. Aber natürlich wäre es allzu schade, wenn Sie Ihre Ferien nur am Strand verbringen würden. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Attraktionen warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Mit zu den bekanntesten Highlights gehört das ikonische Burj Khalifa. Es ist das Wahrzeichen des Emirats und mit über 800 Metern das höchste Gebäude der Welt. Von mehreren Aussichtsplattformen aus haben Sie einen spektakulären Panoramablick über die Region. Der Wild Wadi Wasserpark oder The Palm Jumeirah sind ebenfalls sehenswert.

Wüstenfeeling pur und noch viel mehr

In den Vereinigten Arabischen Emiraten können Sie Ferien ganz nach Ihrem Geschmack verleben. Sind Sie ein Shoppingfan? Die luxuriösen Malls bieten ein Einkaufsvergnügen der Extraklasse. Die Malls sind aber viel mehr als nur eine Ansammlung von stylishen Boutiquen und Designerstores. Mit Restaurants, Kinos und Fun-Parks sind sie eine echte Sehenswürdigkeit und garantieren Spass und Abwechslung für die ganze Familie. Wer Entspannung, Abenteuer und Naturerlebnis in einem sucht, geniesst bei aufregenden Wüstensafaris ein unvergessliches Ferienerlebnis. Die exklusiven Wüstenresorts sind die ideale Basis, um die Stille und die Schönheit der einzigartigen Landschaft zu erleben. Ein Wellness- und Fitnessbereich gehört in den meisten Luxusresorts mit zum Standard, aber hier finden Sie noch viel mehr. Kamelausflüge, Wüstensafaris oder Picknick in den Dünen sind nur einige der vielen Aktivitäten, die Sie bei Arabien Ferien in den Vereinigten Arabischen Emiraten geniessen können.

Vielfalt erleben im Weihrauchland

Bei Oman Reisen erleben Sie ein Land, das durch seine landschaftliche Vielfalt und seine stolze Kultur begeistert. In der grandiosen Rub al Khali und der Wahiba Sands Wüste lernen sie eine Welt kennen, wie Sie sie bislang noch nicht kannten, und erleben eine Stille, die Sie sich nicht vorstellen können. Alles andere als still, dafür aber bunt und lebendig geht es in Muscat, der Hauptstadt des Sultanats, zu. Bei einem Bummel über den Basar tauchen Sie ein in ein Fest aus Düften, Farben und Klängen. In zahllosen kleinen Läden werden bunte Stoffe, Gewürze, Gold- und Silberschmuck, Antiquitäten und natürlich Räucherwerk verkauft. Der grüne Weihrauch aus dem Oman ist sehr begehrt und das Wadi Dawkah, ein wichtiger Herkunftsort des kostbaren Harzes, wurde zusammen mit anderen Destinationen an der legendären Weihrauchstrasse zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Trekkingfreunde finden bei naturnahen Oman Reisen in den Gebirgszügen des Hadjar-Massivs und dem Jebel Akhdar ideale Bedingungen für erlebnisreiche Wanderungen vor, während die vielen entlang der Küste gelegenen Tauchspots zu einem Blick in die bunte Unterwasserwelt einladen.

Tradition und Moderne in perfekter Harmonie

Qatar Ferien bringen Sie in ein Land, das immer noch so etwas wie ein Geheimtipp ist. Die in den Persischen Golf hineinragende Halbinsel hat sich zu einem wichtigen Business Hotspot entwickelt und neben den traditionellen Souks findet man imposante Shoppingcenter und moderne Bürogebäude. Das Emirat befindet sich im Aufschwung und überall wird gebaut. Dabei sind tolle Sehenswürdigkeiten wie das Museum of Islamic Art und das Katara Cultural Village entstanden. Beim Bummel durch die kleinen Gassen passieren Sie zahlreiche Galerien, Restaurants und Theater. Wenn Sie dann etwas Abstand von so viel Kunst und Kultur brauchen, finden Sie diesen an einem der traumhaften Strände, wo Sie Entspannung und zahllose Wassersportmöglichkeiten geniessen. Die ausgezeichneten Qatar Hotels sind der perfekte Rahmen, um all die vielen Eindrücke während Ihrer Qatar Reise zu verarbeiten und sich einmal so richtig verwöhnen zu lassen.