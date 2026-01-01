Springhill Suites Fairbanks
Fairbanks
Beschreibung
Lage
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Fairbanks, nur durch die Strasse vom Chena River entfernt. In der unmittelbaren Umgebung gibt es verschiedene Restaurants und Attraktionen.
Angebot
Restaurant, Fitnessbereich, Innenpool, Whirlpool und Souvenirshop. Gratis Shuttlebus zum Flughafen und Bahnhof auf Anfrage.
Zimmer
140 im minimalistischen Stil gestaltete Zimmer mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffee-/Teekocher, Sitzecke und kostenlosem WIFI.
ab CHF 218.– / pro Person
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