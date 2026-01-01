Traumlandschaften des Yukon ab Whitehorse

1 . Tag Whitehorse Individuelle Anreise und je nach Ankunftszeit Übernahme des Mietwagens heute oder am nächsten Tag. Erkunden Sie die Hauptstadt des Yukons mit ihrem Wildnis-Flair. 1 Nacht im Edgewater Hotel o.ä.

2 . Tag Skagway (ca. 175 km) Eine traumhafte Strecke bringt Sie vorbei am farbenprächtigen Emerald Lake und den Sanddünen der Carcross Desert nach Skagway. Flanieren Sie durch das kleine Örtchen mit seinen historischen Fassaden. 1 Nacht im Historic Skagway Inn o.ä.

3 . Tag Fährpassage nach Haines In etwa 1 Stunde setzen Sie mit der Fähre von Skagway nach Haines über. Der Ort bietet sich wunderbar für Spaziergänge an. Oder halten Sie Ausschau nach Weisskopfseeadlern und Bären am Chilkat- bzw. Chilkoot River. 1 Nacht im Aspen Suites Haines o.ä.

4 . Tag Haines Junction / Kluane Nationalpark (ca. 240 km) Eine spektakuläre Szenerie aus Gletschern, imposanten Bergen, Flüssen, Wäldern bis hin zu Tundra Landschaft begleitet Sie auf der Fahrt nach Haines Junction. Das kleine Örtchen ist der Ausgangspunkt für Erkundungen im Kluane Nationalpark. Empfehlenswert ist eine Wanderung am Kathleen Lake. 1 Nacht im Parkside Inn o.ä.

5 . Tag Beaver Creek (ca. 275 km) Heute geht es am malerischen Kluane Lake vorbei. In Silver City können Sie einen Rundflug über die spektakuläre Gletscherwelt des Kluane Nationalparks unternehmen (zubuchbar). 1 Nacht im Discovery Yukon Lodging o.ä.

6-7 . Tag Dawson City (ca. 450 km) Eine lange aber faszinierende Fahrt führt Sie kurz nach Alaska und dann weiter über den atemberaubenden «Top of the World» Highway nach Dawson City. Geniessen Sie die traumhaften Aussichten auf die einsame Tundra Landschaft. Dawson City ist ein altes Goldgräber-Städtchen und versprüht einen ganz besonderen Charme. Lohnenswert ist ein Spaziergang mit kostümierten Guides, welche Sie in das Flair vergangener Tage eintauchen lässt. Oder Sie entspannen bei einer Bootstour auf dem Yukon River. 2 Nächte in Klondike Kate’s Cabins o.ä.

8-9 . Tag Eagle Plains (ca. 410 km) Mit dem Dempster Highway steht ein weiteres Abenteuer bevor. Die abenteuerliche, unbefestigte Strasse führt durch traumhafte Landschaft. Der Dempster Highway führt insgesamt über knapp 750 km bis ganz in den Norden, allerdings ist besonders der erste Teil rund um die Tombstone Mountains von herausragender Schönheit. 2 Nächte im Eagle Plains Hotel o.ä.

10 . Tag Dawson City (ca. 410 km) Heute endet Ihr Abenteuer auf dem Dempster Highway. 1 Nacht in Klondike Kate’s Cabins o.ä.

11 . Tag Mayo (ca. 230 km) In südlicher Richtung reisen Sie weiter in das Gebiet des Silver Trails. In dieser Gegend befanden sich einst die reichsten Silberminen Kanadas. Vielleicht machen Sie einen Abstecher nach Keno City, wo Sie das Minenmuseum besuchen oder wandern können. 1 Nacht im Bedrock Motel o.ä.

12-13 . Tag Tagish Lake (ca. 510 km) Die lange Fahrt lohnt sich, denn nun liegen 2 entspannte Tage vor Ihnen. Geniessen Sie die Ruhe der Umgebung und die Abgeschiedenheit mitten in der Natur. 2 Nächte im Southern Lakes Resort o.ä.

14 . Tag Whitehorse (ca. 105 km) Die letzte Etappe bringt Sie zurück nach Whitehorse. Machen Sie einen Stopp am Miles Canyon oder bei der Fischtreppe oder erkunden Sie den restaurierten Raddampfer S.S. Klondike, bevor Sie die Reise gemütlich ausklingen lassen. 1 Nacht im Edgewater Hotel o.ä.

15 . Tag Rück- oder Weiterreise