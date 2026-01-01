Traumstrassen Yukon & Alaska ab Whitehorse

1 . Tag Whitehorse Individuelle Anreise nach Whitehorse und je nach Ankunftszeit Übernahme Ihres Mietwagens heute oder am nächsten Tag. 1 Nacht im Edgewater Hotel Inn o.ä.

2-3 . Tag Dawson City (ca. 540 km) Während der heutigen Etappe sehen Sie unterwegs wiederholt den mächtigen Yukon River. Dieser ist mit fast 3200 km eine der längsten Wasserstrassen Nordamerikas. Dawson City wurde durch den Klondike-Goldrausch bekannt und vermittelt heute noch ein gutes Bild von der damaligen Zeit. Besuchen Sie das Museum und die Blockhütte des Schriftstellers Jack London, waschen Sie Gold oder unternehmen Sie eine Bootstour auf dem Yukon River. 2 Nächte in Klondike Kate's Cabins o.ä.

4 . Tag Tok (ca. 310 km) Auf dem berühmten «Top of the World Highway» reisen Sie heute nach Alaska. Geniessen Sie die spektakuläre Landschaft und die tollen Aussichten während der Fahrt. Mit etwas Glück können Sie auch Tiere sichten. 1 Nacht in den Cloudberry Cabins o.ä.

5-6 . Tag Fairbanks (ca. 325 km) Durch wunderschöne Landschaft und entlang der spektakulären Konstruktion der Alaska Pipeline geht es weiter nach Fairbanks, der zweitgrössten Stadt von Alaska, welche am Ufer des Chena Rivers liegt. Machen Sie einen Ausflug zu den Chena Hot Springs, unternehmen Sie eine Fahrt mit dem Schaufelraddampfer oder besuchen Sie eines der spannenden Museen. 2 Nächte in der Taste of Alaska Lodge ausserhalb von Fairbanks o.ä.

7-8 . Tag Denali (ca. 200 km) Der Denali Nationalpark beheimatet mit dem majestätischen Mount Denali den höchsten Berg Nordamerikas. Zudem beeindruckt der Park mit seiner Tundralandschaft und der faszinierenden Tierwelt. Sie unternehmen eine Fahrt mit dem Denali Transit Bus, welcher Sie in 4.5 Stunden bis zur Meile 43 des Parks bringt (inbegriffen). Geniessen Sie die reiche Tier- und Pflanzenwelt. Sie haben die Möglichkeit, an einer der Haltestellen aus- und wieder zuzusteigen. 2 Nächte in der Nähe des Parks in der Earth Song Lodge o.ä.

9 . Tag Denali Highway (ca. 220 km) Die heutige Fahrt führt Sie auf den weniger befahrenen Denali Highway. Diese unbefestigte Strasse verläuft entlang der südlichen Hänge der Alaska Range mit Blick auf die Gletscher und Gipfel dieser Bergkette. 1 Nacht entlang des Denali Highways in der MacLaren River Lodge o.ä.

10 . Tag Matanuska (ca. 310 km) Am Ende des Denali Highways treffen Sie auf den Richardson Highway, dem Sie weiter Richtung Süden folgen. Anschliessend fahren Sie auf dem Glenn Highway, einer 2002 zum National Scenic Byway ernannten Strasse, vorbei an eindrücklichen Bergpanoramen zum Matanuska Gletscher. 1 Nacht in der Sheep Mountain Lodge o.ä.

11-12 . Tag Seward / Kenai Fjords Nationalpark (ca. 375 km) Via Anchorage erreichen Sie die traumhafte Kenai Halbinsel mit majestätischen Bergen und glasklaren Flüssen und Seen. Seward ist von spektakulärer Natur umgeben und gleichzeitig Ausgangspunkt für Touren in den Kenai Fjords Nationalpark. Sie erleben die volle Pracht des Nationalparks während einer 8.5-stündigen Bootsfahrt zum Northwestern Fjord (inbegriffen). Geniessen Sie atemberaubende Aussichten auf die Gletscher. Mit etwas Glück treffen Sie auf vorbeischwimmende Wale und andere Meeresbewohner. 2 Nächte in den Box Canyon Cabins o.ä.

13-14 . Tag Homer (ca. 270 km) Quer über die Kenai Halbinsel erreichen Sie das Küstenstädtchen Homer, welches ein beliebtes Ferienziel bei Einheimischen ist und auch viele Künstler beheimatet. Unternehmen Sie eine Tour mit dem Boot in das idyllische Dörfchen Seldovia oder zum Kachemak Bay State Park oder buchen Sie eine Bärenbeobachtungstour (zubuchbar). 2 Nächte in der Baycrest Lodge o.ä.

15 . Tag Anchorage (ca. 360 km) Auf der Rückfahrt nach Anchorage können Sie noch einmal die Traumlandschaft der Kenai Halbinsel geniessen. Besuchen Sie den grössten Wasserflugzeugflughafen der Welt oder das Alaska Native Heritage Center. 1 Nacht im The Lakefront Hotel o.ä

16 . Tag Rück- oder Weiterreise