Khutzeymateen Valley Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures ab Prince Rupert
Khutzeymateen Valley Kreuzfahrt mit Bluewater Adventures ab Prince Rupert
Preis auf Anfrage
ab/bis Prince Rupert
Highlights:
- Ausflüge mit dem Kajak
- einsame Strände
- Beobachtung von Orkas, Buckelwalen und Seelöwen
- weltweit grösstes Grizzly-Schutzgebiet
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Prince Rupert
Individuelle Anreise nach Prince Rupert. Um die Mittagszeit stechen Sie in See.
2-6. Tag Während der Kreuzfahrt
Ein erster Teil Ihrer Reise ist der Erkundung des Chatham Sound gewidmet, wo Sie an einsamen Stränden entlang gehen oder mit dem Kajak unterwegs sind, um Orkas, Buckelwale und Seelöwen zu beobachten. Danach gehen Sie im Khutzeymateen Inlet vor Anker und erkunden die 1994 als weltweit grösstes Grizzly-Schutzgebiet eingerichtete Region vornehmlich mit Zodiac-Booten. Das über 45´000 Hektar grosse Schutzgebiet auf dem Stammesgebiet der Tshimisian-Indianer ist die Heimat von über 50 Grizzlybären.
Sie haben gute Chancen diese Tiere zu beobachten und einiges über ihr Verhalten zu erfahren. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.
7. Tag Prince Rupert
Rückkehr nach Prince Rupert und Ausschiffung um die Mittagszeit. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 7 Tage ab/bis Prince Rupert
- Kreuzfahrt an Bord der Island Odyssey, Roamer oder Solitude
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag bis Frühstück letzter Tag)
- Getränke
- Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
- Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
- Nationalparkgebühren
- Nachhaltigkeitsabgabe
- Taxen und Steuern
- Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
- Trinkgelder
- Mittleres Fitness-Level empfohlen.
- Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
- Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.
- Spezielle Annullationsbedingungen: Ab 90 Tage vor Abreise 100% Spesen.
- Die «Island Roamer» mit 6 Gästekabinen lief 1983 vom Stapel und ihr Schwesternschiff «Island Odyssey» 1984.
Beide wurden aufwändig renoviert und verfügen über jeweils 3 Bäder, einen komfortablen Salon mit Lese- und überdachten Sitzbereich an Deck.
- Die speziell für Expeditionsreisen konzipierte «Island Solitude» lief 2018 vom Stapel. Sie verfügt über 6 Kabinen mit eigenem Bad und ein geräumiges Steuerhaus auf dem Hauptdeck, wo auch die Mahlzeiten eingenommen werden.
- Die «Island Solitude» wird für die Great Bear Rainforest-Kreuzfahrten zwischen Bella Bella und Terrace eingesetzt, während die «Island Roamer» sowohl diese als auch die Khutzeymateen Valley-Route fährt. Die «Island Odyssey» hingegen unternimmt die Great Bear Forest-Fahrt mit Start- und Endpunkt Terrace.
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage