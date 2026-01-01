Während der Kreuzfahrt

Ein erster Teil Ihrer Reise ist der Erkundung des Chatham Sound gewidmet, wo Sie an einsamen Stränden entlang gehen oder mit dem Kajak unterwegs sind, um Orkas, Buckelwale und Seelöwen zu beobachten. Danach gehen Sie im Khutzeymateen Inlet vor Anker und erkunden die 1994 als weltweit grösstes Grizzly-Schutzgebiet eingerichtete Region vornehmlich mit Zodiac-Booten. Das über 45´000 Hektar grosse Schutzgebiet auf dem Stammesgebiet der Tshimisian-Indianer ist die Heimat von über 50 Grizzlybären.

Sie haben gute Chancen diese Tiere zu beobachten und einiges über ihr Verhalten zu erfahren. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.