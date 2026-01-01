Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage ab Prince Rupert

Individuelle Anreise zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Kreuzfahrt durch die Inside Passage Alaskas. Nach der Einschiffung heisst es «Leinen los!» und Sie gleiten durch die bezaubernde Welt Alaskas.

Während der Kreuzfahrt

Die Reise führt Sie in den Frederick Sound, wo Sie mehrere Tage verbringen werden. Diese Gegend ist bekannt als Hauptnahrungsplatz der Buckelwale in Südost-Alaska, weshalb die Chancen hervorragend sind, diese faszinierenden Tiere aus der Nähe beobachten zu können. Auf Admirality Island haben Sie mit etwas Glück die Möglichkeit, Braunbären zu beobachten, ist diese Insel doch bekannt für die höchste Konzentration dieser Spezies in Nordamerika.

Ein Ausflug zum Le Conte-Gletscher, ein Besuch Ketchikans, der ehemaligen «Lachshauptstadt der Welt», und viele weitere Höhepunkte stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.