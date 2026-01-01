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Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage ab Prince Rupert

Erleben Sie den Komfort einer kleinen Yacht von Bluewater Adventures mit maximal 16 Passagieren an Bord und gleichzeitig die Erhabenheit der Natur Alaskas. Uralte Gletscher, schneebedeckte Berge, Bären beim Fischfang und majestätische Wale in Ihrer natürlichen Umgebung werden Ihnen den Atem rauben.

Die «Island Odyssey» wurde 1984 als luxuriöse Privatyacht gebaut und 2003 nach einer umfassenden Renovierung von Bluwater Adventures in Dienst genommen. Sie verfügt über 8 Doppelkabinen, 3 Bäder und einen komfortablen Salon mit Lesebereich. Das teilweise gedeckte und mit bequemen Sitzgelegenheiten ausgestattete Deck eignet sich bestens zum Beobachten der Tierwelt.

Reisedaten
2025: 14.07., 25.07.*, 06.08.
*ab Petersburg
Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage ab Prince Rupert
ab CHF 8115.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Petersburg
Highlights:
- Buckelwale im Frederick Sound
- Braunbären auf Admiralty Island
- Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch
Icon calendar 11 Tage / 10 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Prince Rupert bzw. Petersburg

Individuelle Anreise zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Kreuzfahrt durch die Inside Passage Alaskas. Nach der Einschiffung heisst es «Leinen los!» und Sie gleiten durch die bezaubernde Welt Alaskas.

2-10. Tag Während der Kreuzfahrt

Die Reise führt Sie in den Frederick Sound, wo Sie mehrere Tage verbringen werden. Diese Gegend ist bekannt als Hauptnahrungsplatz der Buckelwale in Südost-Alaska, weshalb die Chancen hervorragend sind, diese faszinierenden Tiere aus der Nähe beobachten zu können. Auf Admirality Island haben Sie mit etwas Glück die Möglichkeit, Braunbären zu beobachten, ist diese Insel doch bekannt für die höchste Konzentration dieser Spezies in Nordamerika.

Ein Ausflug zum Le Conte-Gletscher, ein Besuch Ketchikans, der ehemaligen «Lachshauptstadt der Welt», und viele weitere Höhepunkte stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.

11. Tag Petersburg bzw. Prince Rupert

Ausschiffung am Vormittag. Individuelle Rück- oder Weiterreise.

Kreuzfahrt 11 Tage Prince Rupert bis Petersburg oder v.v.
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt an Bord der «Island Odyssey»
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
  • Getränke
  • Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
  • Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
  • Nationalparkgebühren
  • Nachhaltigkeitsabgabe
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Mittleres Fitness-Level empfohlen
  • Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
  • Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
  • Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.

Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 8115.– / pro Person

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