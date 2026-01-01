Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage ab Prince Rupert
Bluewater Adventure Inside Passage 11 Tage ab Prince Rupert
ab CHF 8115.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Petersburg
Highlights:
- Buckelwale im Frederick Sound
- Braunbären auf Admiralty Island
- Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Prince Rupert bzw. Petersburg
Individuelle Anreise zum Ausgangspunkt Ihrer unvergesslichen Kreuzfahrt durch die Inside Passage Alaskas. Nach der Einschiffung heisst es «Leinen los!» und Sie gleiten durch die bezaubernde Welt Alaskas.
2-10. Tag Während der Kreuzfahrt
Die Reise führt Sie in den Frederick Sound, wo Sie mehrere Tage verbringen werden. Diese Gegend ist bekannt als Hauptnahrungsplatz der Buckelwale in Südost-Alaska, weshalb die Chancen hervorragend sind, diese faszinierenden Tiere aus der Nähe beobachten zu können. Auf Admirality Island haben Sie mit etwas Glück die Möglichkeit, Braunbären zu beobachten, ist diese Insel doch bekannt für die höchste Konzentration dieser Spezies in Nordamerika.
Ein Ausflug zum Le Conte-Gletscher, ein Besuch Ketchikans, der ehemaligen «Lachshauptstadt der Welt», und viele weitere Höhepunkte stehen ebenfalls auf dem Programm. Die Tagespläne sind flexibel, um den Überraschungen jeder Reise, den Gezeiten- und Wetterverhältnissen sowie den Interessen der Gruppe gerecht zu werden.
11. Tag Petersburg bzw. Prince Rupert
Ausschiffung am Vormittag. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 11 Tage Prince Rupert bis Petersburg oder v.v.
- Kreuzfahrt an Bord der «Island Odyssey»
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
- Getränke
- Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
- Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
- Nationalparkgebühren
- Nachhaltigkeitsabgabe
- Taxen und Steuern
- Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
- Trinkgelder
- Mittleres Fitness-Level empfohlen
- Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
- Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 8115.– / pro Person