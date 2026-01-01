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Great Bear Rainforest ab Terrace

Geniessen Sie die Natur hautnah an Bord der drei kleinen Motor- und Segelyachten. Als Teil einer kleinen Gruppe von maximal 16 Passagieren und mit Ihrer eigenen Besatzung haben Sie die Möglichkeit, den Tagesverlauf und die Route mitzugestalten und kommen der üppigen Tierwelt so nah, wie kaum ein weiteres Mal in Ihrem Leben. Ein überwältigendes Naturerlebnis!

Reisedaten
Ab Bella Bella bis Terrace
26.08. - 02.09.
27.08.

- 03.09.
28.08. - 04.09.
11.09. - 18.09.
13.09. - 20.09.
27.09. - 04.10.
29.09. - 06.10.

Ab Terrace bis Bella Bella
03.09. - 10.09.
05.09. - 12.09.
19.09. - 26.09.
21.09. - 28.09.
05.10. - 12.10.
07.10. - 14.10.

Ab / bis Terrace
04.09. - 11.09.
12.09. - 19.09.
20.09. - 27.09.
28.09. - 05.10.
06.10. - 13.10.

Great Bear Rainforest ab Terrace
Preis auf Anfrage
ab Terrace bis Bella Bella
Highlights:
-
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Terrace / Bella Bella

Individuelle Anreise nach Terrace oder Bella Bella mit dem Mietwagen oder per Flug von Vancouver. Um die Mittagszeit stechen Sie in See.

2-7. Tag Great Bear Rainforest / Princess Royal Island

Während der ersten beiden Tage führt Sie die Reise durch das Küstengebirge und das Fjordland Naturschutzgebiet. Ein Höhepunkt dabei ist der Khutze Inlet mit den spektakulären Felsformationen und Wasserfällen. Während Sie an der Küste kreuzen haben Sie gute Chancen, in den Flussmündungen Bären zu beobachten. Der zweite Teil der Reise führt Sie entlang der Princess Royal Island, bekannt vor allem für die sehr seltenen, weissen Schwarzbären, die sogenannten Spirit-Bears. Halten Sie auch Ausschau nach Walen. Insbesondere Buckelwale können oft gesichtet werden.

8. Tag Bella Bella / Terrace

Rückkehr nach Bella Bella oder Terrace, von wo Sie mit dem Nachmittags-Flug nach Vancouver zurückkehren können.

Kreuzfahrt 8 Tage ab Bella Bella oder Terrace
Im Preis inbegriffen
  • Übernachtung an Bord in Doppelkajüte
  • Vollpension inklusiv Getränke ab Mittagessen am 1. Tag bis Frühstück am Abreisetag
  • Nutzung der Bordeinrichtungen- und Ausrüstung inkl. Kajaks
  • Betreuung (auf Englisch) an Bord durch Crew sowie Expeditionsführer
  • Taxen und Nationalparkgebühren
Im Preis nicht inbegriffen
  • Trinkgelder (5 - 10% des Basispreises)
  • Flüge
Hinweise
  • Weitere Yachtkreuzfahrten mit Blue Waters Adventures auf Anfrage.

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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