Great Bear Rainforest ab Terrace
Great Bear Rainforest ab Terrace
Preis auf Anfrage
ab Terrace bis Bella Bella
Highlights:
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8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Terrace / Bella Bella
Individuelle Anreise nach Terrace oder Bella Bella mit dem Mietwagen oder per Flug von Vancouver. Um die Mittagszeit stechen Sie in See.
2-7. Tag Great Bear Rainforest / Princess Royal Island
Während der ersten beiden Tage führt Sie die Reise durch das Küstengebirge und das Fjordland Naturschutzgebiet. Ein Höhepunkt dabei ist der Khutze Inlet mit den spektakulären Felsformationen und Wasserfällen. Während Sie an der Küste kreuzen haben Sie gute Chancen, in den Flussmündungen Bären zu beobachten. Der zweite Teil der Reise führt Sie entlang der Princess Royal Island, bekannt vor allem für die sehr seltenen, weissen Schwarzbären, die sogenannten Spirit-Bears. Halten Sie auch Ausschau nach Walen. Insbesondere Buckelwale können oft gesichtet werden.
8. Tag Bella Bella / Terrace
Rückkehr nach Bella Bella oder Terrace, von wo Sie mit dem Nachmittags-Flug nach Vancouver zurückkehren können.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Bella Bella oder Terrace
- Übernachtung an Bord in Doppelkajüte
- Vollpension inklusiv Getränke ab Mittagessen am 1. Tag bis Frühstück am Abreisetag
- Nutzung der Bordeinrichtungen- und Ausrüstung inkl. Kajaks
- Betreuung (auf Englisch) an Bord durch Crew sowie Expeditionsführer
- Taxen und Nationalparkgebühren
- Trinkgelder (5 - 10% des Basispreises)
- Flüge
- Weitere Yachtkreuzfahrten mit Blue Waters Adventures auf Anfrage.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage