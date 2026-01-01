Das Resort besteht aus einem Gästezimmer im Haupthaus, den vier Alpine Chalets «Enzian», «Arnika», «Lupine», «Fireweed» und drei «Aurora Glass Chalets». Von hier aus lassen sich die Nordlichter noch besser beobachten. In den Aurora Glass Chalets sind keine Kinder erlaubt. Alle Zimmer sind mit Badezimmern, Kamin und kostenlosem WLAN eingerichtet. Die Blockhütten und Chalets besitzen zusätzlich einen Wohnbereich mit kleiner Küche.