Northern Lights Resort & Spa
Whitehorse
Beschreibung
Lage
20 Minuten südlich von Whitehorse im malerischen Yukon River Tal. Von Pinienwäldern und majestätischen Bergen umgeben.
Angebot
Spa mit finnischer- und Infrarot- Sauna, Jacuzzi, Massagen (Aufpreis), Barefood Trail, Lagerfeuer. Es werden diverse Ausflüge und Touren gegen Aufpreis angeboten.
Zimmer
Das Resort besteht aus einem Gästezimmer im Haupthaus, den vier Alpine Chalets «Enzian», «Arnika», «Lupine», «Fireweed» und drei «Aurora Glass Chalets». Von hier aus lassen sich die Nordlichter noch besser beobachten. In den Aurora Glass Chalets sind keine Kinder erlaubt. Alle Zimmer sind mit Badezimmern, Kamin und kostenlosem WLAN eingerichtet. Die Blockhütten und Chalets besitzen zusätzlich einen Wohnbereich mit kleiner Küche.
Tipp vom Spezialisten
Das Northern Lights Resort verfügt über eine sehr gute Küche. Falls ein Abendessen am Ankunftstag gewünscht wird, muss dieses mind. 24 Stunden im Voraus angemeldet werden.
Preis auf Anfrage
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