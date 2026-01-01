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Raven Inn Whitehorse

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Whitehorse

Das Boutique-Hotel verbindet historisches mit modernem Ambiente und überzeugt durch seinen Service.

Beschreibung

Lage
Das Boutiquehotel befindet sich an zentraler Lage in Whitehorse, unweit des Yukon River. Restaurants und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Den Gästen stehen eine stilvolle Lounge mit Bar zur Verfügung.
Zimmer
Die 57 modernen Zimmer sind grosszügig gestaltet und verfügen über ein schönes, lokales Design. Sie sind mit Kühlschrank, Kaffeekocher, einen Balkon und kostenlosem WIFI ausgestattet. Zimmer mit Kochmöglichkeit auf Anfrage.
ab CHF 125.– / pro Person

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