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Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage ab Prince Rupert

Erleben Sie den Komfort einer kleinen Yacht von Bluewater Adventures mit maximal 16 Passagieren an Bord und gleichzeitig die Erhabenheit der Natur Alaskas. Uralte Gletscher, schneebedeckte Berge, Bären beim Fischfang und majestätische Wale in Ihrer natürlichen Umgebung werden Ihnen den Atem rauben.

Die «Island Odyssey» wurde 1984 als luxuriöse Privatyacht gebaut und 2003 nach einer umfassenden Renovierung von Bluwater Adventures in Dienst genommen. Sie verfügt über 8 Doppelkabinen, 3 Bäder und einen komfortablen Salon mit Lesebereich. Das teilweise gedeckte und mit bequemen Sitzgelegenheiten ausgestattete Deck eignet sich bestens zum Beobachten der Tierwelt.

Reisedaten
2025: 20.06.
Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage ab Prince Rupert
ab CHF 9360.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Ketchikan
Highlights:
- Buckelwale im Frederick Sound
- Braunbären auf Admiralty Island
- Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch
- Grizzlybeobachtung im Khutzeymateen Valley
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Prince Rupert

Individuelle Anreise nach Prince Rupert. Um die Mittagszeit stechen Sie in See.

2-12. Tag Während der Kreuzfahrt

Zusätzlich zu den Programmpunkten der elftägigen Kreuzfahrt bietet diese Reise die Möglichkeit zur Bärenbeobachtung im Khutzeymateen Valley, einem der abgelegensten und bekanntesten Grizzly-Beobachtungsgebiete Kanadas.

13. Tag Ketchikan

Ausschiffung am Vormittag. Individuelle Rück- oder Weiterreise.

Kreuzfahrt 13 Tage Prince Rupert bis Ketchikan
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt an Bord der «Island Odyssey»
  • Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
  • Getränke
  • Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
  • Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
  • Nationalparkgebühren
  • Nachhaltigkeitsabgabe
  • Taxen und Steuern
Im Preis nicht inbegriffen
  • Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
  • Trinkgelder
Hinweise
  • Mittleres Fitness-Level empfohlen
  • Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
  • Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
  • Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 9360.– / pro Person

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