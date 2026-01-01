Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage ab Prince Rupert

Erleben Sie den Komfort einer kleinen Yacht von Bluewater Adventures mit maximal 16 Passagieren an Bord und gleichzeitig die Erhabenheit der Natur Alaskas. Uralte Gletscher, schneebedeckte Berge, Bären beim Fischfang und majestätische Wale in Ihrer natürlichen Umgebung werden Ihnen den Atem rauben.



Die «Island Odyssey» wurde 1984 als luxuriöse Privatyacht gebaut und 2003 nach einer umfassenden Renovierung von Bluwater Adventures in Dienst genommen. Sie verfügt über 8 Doppelkabinen, 3 Bäder und einen komfortablen Salon mit Lesebereich. Das teilweise gedeckte und mit bequemen Sitzgelegenheiten ausgestattete Deck eignet sich bestens zum Beobachten der Tierwelt.



Reisedaten

2025: 20.06.