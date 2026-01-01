Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage ab Prince Rupert
Bluewater Adventure Inside Passage 13 Tage ab Prince Rupert
ab CHF 9360.– / pro Person
ab Prince Rupert bis Ketchikan
Highlights:
- Buckelwale im Frederick Sound
- Braunbären auf Admiralty Island
- Le Conte-Gletscher & Ketchikan-Besuch
- Grizzlybeobachtung im Khutzeymateen Valley
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Prince Rupert
Individuelle Anreise nach Prince Rupert. Um die Mittagszeit stechen Sie in See.
2-12. Tag Während der Kreuzfahrt
Zusätzlich zu den Programmpunkten der elftägigen Kreuzfahrt bietet diese Reise die Möglichkeit zur Bärenbeobachtung im Khutzeymateen Valley, einem der abgelegensten und bekanntesten Grizzly-Beobachtungsgebiete Kanadas.
13. Tag Ketchikan
Ausschiffung am Vormittag. Individuelle Rück- oder Weiterreise.
Kreuzfahrt 13 Tage Prince Rupert bis Ketchikan
- Kreuzfahrt an Bord der «Island Odyssey»
- Vollpension (ab Mittagessen 1. Tag, bis Frühstück letzter Tag)
- Getränke
- Nutzung der Bordeinrichtung und -ausrüstung inklusive Kajaks
- Betreuung durch die Crew sowie Expeditionsführer
- Nationalparkgebühren
- Nachhaltigkeitsabgabe
- Taxen und Steuern
- Transfer zum Einschiffungshafen / vom Ausschiffungshafen
- Trinkgelder
- Mittleres Fitness-Level empfohlen
- Einzelpersonen können sich eine Kabine mit einer anderen Person desselben Geschlechts zum regulären Preis pro Person bei Doppelbelegung teilen.
- Je nach Flugplan wird eine Übernachtung vor dem Rückflug benötigt.
- Weitere Yacht-Kreuzfahrten mit Bluewater Adventures auf Anfrage.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 9360.– / pro Person