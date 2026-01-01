Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Kantishna Roadhouse

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Denali National Park

Eine aussergewöhnliche Möglichkeit, den Park ausgiebig, intensiv und hautnah zu geniessen.

Beschreibung

Lage
Kantishna liegt im Herzen des Denali Nationalparks am Ende der Parkstrasse, rund 160 Kilometer vom Parkeingang entfernt.
Angebot
Geführte Wanderungen, Goldwaschen, Abendvorträge sowie Mountainbiking (unbegleitet). Den Gästen stehen Bibliothek und Videothek, Restaurant und Bar zur Verfügung.
Zimmer
32 rustikale Zimmer welche in Blockhäusern untergebracht sind. Die Zimmer sind alle komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Terrasse mit wunderschöner Aussicht.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen