Beschreibung

Lage Kantishna liegt im Herzen des Denali Nationalparks am Ende der Parkstrasse, rund 160 Kilometer vom Parkeingang entfernt.

Angebot Geführte Wanderungen, Goldwaschen, Abendvorträge sowie Mountainbiking (unbegleitet). Den Gästen stehen Bibliothek und Videothek, Restaurant und Bar zur Verfügung.