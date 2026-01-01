Kantishna Roadhouse
Denali National Park
Beschreibung
Lage
Kantishna liegt im Herzen des Denali Nationalparks am Ende der Parkstrasse, rund 160 Kilometer vom Parkeingang entfernt.
Angebot
Geführte Wanderungen, Goldwaschen, Abendvorträge sowie Mountainbiking (unbegleitet). Den Gästen stehen Bibliothek und Videothek, Restaurant und Bar zur Verfügung.
Zimmer
32 rustikale Zimmer welche in Blockhäusern untergebracht sind. Die Zimmer sind alle komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Terrasse mit wunderschöner Aussicht.
Preis auf Anfrage
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