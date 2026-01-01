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Kennicott Glacier Lodge

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Wrangell-St. Elias National Park

Beliebte Lodge für Naturliebhaber.

Beschreibung

Lage
Die Lodge befindet sich unweit der alten Goldgräber- und Geisterstadt von Kennicott im Herzen des Wrangell–St. Elias Nationalparks.
Angebot
Gutes Restaurant mit hausgemachten Spezialitäten, Gemeinschaftsraum mit Spielen. Ideale Ausgangsbasis für Aktivitäten. Limitierter WIFI Empfang.
Zimmer
23 einfache mit historischen Artefakten dekorierte Zimmer in der Main Lodge mit Waschbecken und Kaltwasser, sowie Gemeinschaftsbäder. 20 neuere Zimmer im Südflügel sind mit privaten Badezimmern ausgestattet (Kat. South Wing).
ab CHF 158.– / pro Person

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