Beschreibung

Lage Die Lodge befindet sich unweit der alten Goldgräber- und Geisterstadt von Kennicott im Herzen des Wrangell–St. Elias Nationalparks.

Angebot Gutes Restaurant mit hausgemachten Spezialitäten, Gemeinschaftsraum mit Spielen. Ideale Ausgangsbasis für Aktivitäten. Limitierter WIFI Empfang.