McCarthy Lodge - Ma Johnson Hotel
Wrangell-St. Elias National Park
Beschreibung
Lage
Die gemütliche Lodge mit ihren historischen Artefakten liegt im Zentrum des Dörfchens McCarthy. Am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend wird dort häufig Live Musik gespielt.
Angebot
Gegenüber der Lodge befindet sich ein Restaurant und ein historischer Saloon. Limitierter WIFI Empfang.
Zimmer
Die 16 kleinen, zweckmässig eingerichteten Zimmer verfügen über Gemeinschaftsbäder, wobei sich 2 Zimmer ein Bad teilen.
ab CHF 175.– / pro Person
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