Beschreibung

Lage Die gemütliche Lodge mit ihren historischen Artefakten liegt im Zentrum des Dörfchens McCarthy. Am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend wird dort häufig Live Musik gespielt.

Angebot Gegenüber der Lodge befindet sich ein Restaurant und ein historischer Saloon. Limitierter WIFI Empfang.