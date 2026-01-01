Inn on the Lake
Marsh Lake - Whitehorse
Beschreibung
Lage
Diese wunderschöne Unterkunft liegt am Ufer des Marsh Lake, ca. 55 km von Whitehorse entfernt.
Angebot
Zur Verfügung stehen Mountainbikes, Kajaks, Kanus, eine Sauna, ein Fitnesscenter sowie kostenloses WIFI. Den Gästen wird täglich ein Gourmetmenü gezaubert (gegen Aufpreis/Voranmeldung).
Zimmer
Die 8 Zimmer und Suiten sind individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und bieten den üblichen Komfort.
ab CHF 104.– / pro Person
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