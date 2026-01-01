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Inn on the Lake

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Marsh Lake - Whitehorse

Die Lodge im typischen Blockhausstil bietet eine gemütliche Atmosphäre. Erholung pur fernab von Verkehr, Lärm und Alltag. Gönnen Sie sich zum Abschluss eine Nacht an diesem ruhigen Ort.

Beschreibung

Lage
Diese wunderschöne Unterkunft liegt am Ufer des Marsh Lake, ca. 55 km von Whitehorse entfernt.
Angebot
Zur Verfügung stehen Mountainbikes, Kajaks, Kanus, eine Sauna, ein Fitnesscenter sowie kostenloses WIFI. Den Gästen wird täglich ein Gourmetmenü gezaubert (gegen Aufpreis/Voranmeldung).
Zimmer
Die 8 Zimmer und Suiten sind individuell und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und bieten den üblichen Komfort.
ab CHF 104.– / pro Person

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