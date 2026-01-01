Hotel Captain Cook
Anchorage
Beschreibung
Lage
Im Herzen der Innenstadt an der 5th Avenue gelegen, bietet das Hotel eine zentrale Ausgangsbasis für Stadterkundungen.
Angebot
Das Hotel bietet 4 Restaurants, eine Snack- und Kaffeebar, ein Fitnesscenter, einen Innenpool und verschiedene Geschäfte. Durch das Hotel verteilen sich Exponate der privaten Kunstsammlung.
Zimmer
Die 557 grosszügigen Zimmer sind mit den üblichen Komfort-Einrichtungen sowie kostenlosem WIFI ausgestattet und verfügen zumeist über eine schöne Aussicht.
ab CHF 329.– / pro Person
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