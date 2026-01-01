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Hotel Captain Cook

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Anchorage

Traditionsreiches Erstklasshotel mit grosszügig ausgestatteten Zimmern an zentraler Lage

Beschreibung

Lage
Im Herzen der Innenstadt an der 5th Avenue gelegen, bietet das Hotel eine zentrale Ausgangsbasis für Stadterkundungen.
Angebot
Das Hotel bietet 4 Restaurants, eine Snack- und Kaffeebar, ein Fitnesscenter, einen Innenpool und verschiedene Geschäfte. Durch das Hotel verteilen sich Exponate der privaten Kunstsammlung.
Zimmer
Die 557 grosszügigen Zimmer sind mit den üblichen Komfort-Einrichtungen sowie kostenlosem WIFI ausgestattet und verfügen zumeist über eine schöne Aussicht.
ab CHF 329.– / pro Person

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