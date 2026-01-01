Beschreibung

Lage Im Herzen der Innenstadt an der 5th Avenue gelegen, bietet das Hotel eine zentrale Ausgangsbasis für Stadterkundungen.

Angebot Das Hotel bietet 4 Restaurants, eine Snack- und Kaffeebar, ein Fitnesscenter, einen Innenpool und verschiedene Geschäfte. Durch das Hotel verteilen sich Exponate der privaten Kunstsammlung.