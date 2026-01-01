Diese Lodge befindet sich 11 Kilometer südlich vom Eingang des Denali Nationalparks und liegt am Tonglen See.

Im Haupthaus gibt es ein Café mit frischgebackenem Brot und Gebäck zum Frühstück und eine Galerie mit Kunsthandwerken von lokalen Künstlern. WLAN im Hauptgebäude und Café vorhanden. Diverse Aktivitäten wie Wanderungen und Abendveranstaltungen sind eingeschlossen.