Tonglen Lake Lodge
Denali National Park
Beschreibung
Lage
Diese Lodge befindet sich 11 Kilometer südlich vom Eingang des Denali Nationalparks und liegt am Tonglen See.
Angebot
Im Haupthaus gibt es ein Café mit frischgebackenem Brot und Gebäck zum Frühstück und eine Galerie mit Kunsthandwerken von lokalen Künstlern. WLAN im Hauptgebäude und Café vorhanden. Diverse Aktivitäten wie Wanderungen und Abendveranstaltungen sind eingeschlossen.
Zimmer
Die 10 privaten Cabins sind in die Natur eingebettet und von lokalen Künstlern gestaltet und eingerichtet.
Preis auf Anfrage
Loading map...