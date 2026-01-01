Knecht Reisegruppe Gütesiegel
alaska Reisen Gütesiegel
alaskareisen

Tonglen Lake Lodge

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Denali National Park

Einzigartige Unterkunft im typischen Alaska-Stil für Naturliebhaber und Kunstfreunde. Guter Ausgangspunkt für Ausflüge in den Denali Nationalpark.

Beschreibung

Lage
Diese Lodge befindet sich 11 Kilometer südlich vom Eingang des Denali Nationalparks und liegt am Tonglen See.
Angebot
Im Haupthaus gibt es ein Café mit frischgebackenem Brot und Gebäck zum Frühstück und eine Galerie mit Kunsthandwerken von lokalen Künstlern. WLAN im Hauptgebäude und Café vorhanden. Diverse Aktivitäten wie Wanderungen und Abendveranstaltungen sind eingeschlossen.
Zimmer
Die 10 privaten Cabins sind in die Natur eingebettet und von lokalen Künstlern gestaltet und eingerichtet.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen