Glacier Bay Lodge
Glacier Bay National Park
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt in Gustavus am Bartlett Cove im Glacier Bay Nationalpark und wird von der Parkverwaltung geführt. Gustavus ist nur per Schiff oder Flugzeug von Juneau, Skagway und Haines aus erreichbar. Im Preis inbegriffen ist der Hin- und Rückflug zwischen Gustavus und dem jeweiligen Ausgangsort. Reisenden mit Mietwagen oder Motorhome empfehlen wir ab Haines oder Skagway anzureisen.
Angebot
Die Lodge bietet eine gemütliche Lounge mit Cheminée, ein Informations-Center, Souvenirshop und einen Speisesaal. Zu den angebotenen Aktivitäten gehören Wanderungen und Präsentationen der Park-Ranger. Mountainbikes und Kajaks können gemietet werden (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 48 zweckmässig eingerichteten Zimmer sind alle mit privatem Badezimmer ausgestattet.
Eingeschlossene Paketleistungen
Transfer mit Klein-Flugzeug nach Gustavus, Glacier Bay Bootsfahrt.
Preis auf Anfrage
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