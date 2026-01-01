Redoubt Bay Lodge
Redoubt Bay
Beschreibung
Einleitung
In einer knappen Flugstunde von Anchorage aus erreichen Sie die Redoubt Bay Lodge, am Fusse der Aleuten. Die rustikale Lodge bietet hervorragende Möglichkeiten zur Bärenbeobachtung.
Lage
Eine knappe Flugstunde südwestlich von Anchorage befindet sich die Redoubt Bay Lodge auf einem kleinen Hügel mit Sicht auf die Big River Lakes. Nur per Wasserflugzeug erreichbar, war die Lodge einst ein Jagdcamp aus den 1940er Jahren. Bei gutem Wetter haben Sie während dem Flug eine spektakuläre Aussicht auf den Cook Inlet und den Westen der Kenai Halbinsel.
Angebot
Die Redoubt Bay Lodge ist bekannt für Ihr gutes Essen, welches im Restaurant im Haupthaus serviert wird. Zudem verfügt die Lodge über eine kleine Bibliothek sowie eine Terrasse mit Aussicht auf den Garten und den See. Die Stromversorgung erfolgt über einen Generator, welcher nachts ausgeschaltet wird. Dadurch ist nach 22:00 Uhr auch kein Warmwasser mehr verfügbar.
Zimmer
Die 3 rustikal eingerichteten Cabins sind mit einem einfachen Badezimmer, 1-2 Schlafzimmern und einer Terrasse ausgestattet. Geheizt wird mit einem Holzofen.
Aktivitäten
Da es sich bei der Gegend um die Lodge um eines der dicht besiedeltsten Bärengebiete Alaskas handelt, können die Gäste bereits unweit von der Lodge den Bären beim Lachsfischen zusehen. Daneben werden diverse andere Aktivitäten wie Lachsfischen (Fischerlizenz nicht inklusive), Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen sowie Ausflüge in den Lake Clark Nationalpark angeboten.
Preis auf Anfrage
Loading map...