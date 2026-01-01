Beschreibung

Einleitung In einer knappen Flugstunde von Anchorage aus erreichen Sie die Redoubt Bay Lodge, am Fusse der Aleuten. Die rustikale Lodge bietet hervorragende Möglichkeiten zur Bärenbeobachtung.

Lage Eine knappe Flugstunde südwestlich von Anchorage befindet sich die Redoubt Bay Lodge auf einem kleinen Hügel mit Sicht auf die Big River Lakes. Nur per Wasserflugzeug erreichbar, war die Lodge einst ein Jagdcamp aus den 1940er Jahren. Bei gutem Wetter haben Sie während dem Flug eine spektakuläre Aussicht auf den Cook Inlet und den Westen der Kenai Halbinsel.

Angebot Die Redoubt Bay Lodge ist bekannt für Ihr gutes Essen, welches im Restaurant im Haupthaus serviert wird. Zudem verfügt die Lodge über eine kleine Bibliothek sowie eine Terrasse mit Aussicht auf den Garten und den See. Die Stromversorgung erfolgt über einen Generator, welcher nachts ausgeschaltet wird. Dadurch ist nach 22:00 Uhr auch kein Warmwasser mehr verfügbar.

Zimmer Die 3 rustikal eingerichteten Cabins sind mit einem einfachen Badezimmer, 1-2 Schlafzimmern und einer Terrasse ausgestattet. Geheizt wird mit einem Holzofen.