Within the Wild Winterlake Lodge
Winterlake
Beschreibung
Lage
Ca. 50 Flugminuten von Anchorage entfernt am historischen «Iditarod Trail», ist die Lodge von unberührter Natur umgeben.
Angebot
Die Lodge ist bekannt für ihre Gourmet-Küche bekannt. Zudem werden eine Bibliothek, Jacuzzi und Yoga-Kurse sowie therapeutische Massagen geboten. Sie haben die Möglichkeit zu zahlreichen Aktivitäten: Wandern, Kanu- und Kajakfahren sowie Mountainbiking. Auch Kochkurse werden von der Lodgebesitzerin Kirsten Dixon angeboten.
Zimmer
5 rustikale Blockhütten mit privatem Badezimmer.
Preis auf Anfrage
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