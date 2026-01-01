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Within the Wild Winterlake Lodge

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Winterlake

Familiär geführte Lodge mit unzähligen Möglichkeiten für Outdoor- Aktivitäten.

Beschreibung

Lage
Ca. 50 Flugminuten von Anchorage entfernt am historischen «Iditarod Trail», ist die Lodge von unberührter Natur umgeben.
Angebot
Die Lodge ist bekannt für ihre Gourmet-Küche bekannt. Zudem werden eine Bibliothek, Jacuzzi und Yoga-Kurse sowie therapeutische Massagen geboten. Sie haben die Möglichkeit zu zahlreichen Aktivitäten: Wandern, Kanu- und Kajakfahren sowie Mountainbiking. Auch Kochkurse werden von der Lodgebesitzerin Kirsten Dixon angeboten.
Zimmer
5 rustikale Blockhütten mit privatem Badezimmer.
Preis auf Anfrage

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