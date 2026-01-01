Die Lodge ist bekannt für ihre Gourmet-Küche bekannt. Zudem werden eine Bibliothek, Jacuzzi und Yoga-Kurse sowie therapeutische Massagen geboten. Sie haben die Möglichkeit zu zahlreichen Aktivitäten: Wandern, Kanu- und Kajakfahren sowie Mountainbiking. Auch Kochkurse werden von der Lodgebesitzerin Kirsten Dixon angeboten.