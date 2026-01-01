Beschreibung

Lage Das Inn befindet sich ca. 10 km ausserhalb von Gustavus, dem Ausgangspunkt für den Glacier Bay Nationalpark und der Icy Strait. Flugtransfers ab/bis Juneau, Skagway oder Haines sind im Preis inbegriffen. Gustavus ist nur per Schiff oder Flugzeug erreichbar.

Angebot Im hauseigenen Restaurant werden täglich frische, regionale Speisen zubereitet. Im Anschluss können Sie es sich gleich in der gemütlichen Lobby bequem machen und die Ruhe der Natur geniessen. Für aktive Gäste besteht die Möglichkeit, an Gletschertouren, Walbeobachtungstouren oder Angeltouren teilzunehmen.

Zimmer Die 14 gemütlichen Zimmer sind geräumig und mit viel Liebe eingerichtet. Zur Grundausstattung gehören bequeme, sehr weiche Daunendecken und -kissen. Daneben verfügt jedes Zimmer über ein eigenes Badezimmer mit Pflegeprodukten.