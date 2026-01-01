Aurora Inn
Dawson City
Beschreibung
Lage
Im Zentrum von Dawson City in unmittelbarer Nähe der Sehenswürdigkeiten.
Angebot
Das gemütliche Hotel verfügt über ein Restaurant, welches einen sehr guten Ruf geniesst sowie einen Gemeinschaftsbereich. Da es in Dawson City wie zu Goldgräberzeiten immer noch Naturstrassen hat, werden die Gäste gebeten die Schuhe im Eingangsbereich auszuziehen.
Zimmer
Die 20 Zimmer sind komfortabel im europäischen Stil eingerichtet und verfügen über kostenloses WIFI.
ab CHF 109.– / pro Person
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