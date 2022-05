Der Queen Elisabeth Nationalpark ist eine beliebte Ferienregion bei Uganda Reisen. Er befindet sich im Osten des Landes und gehört zu den meistbesuchten Nationalparks im gesamten Land. Der Park wurde im Jahr 1952 gegründet und ist heute die Heimat von zahlreichen Tieren. Über 500 Vogelarten und 95 Säugetierarten können in diesem Park aus nächster Nähe bewundert und bestaunt werden. Sie möchten Schimpansen, Krokodile, Löwen oder Nilpferde in ihrer natürlichen Umgebung erleben? Der Queen Elisabeth Nationalpark ist in solchen Fällen eine absolute Empfehlung. Fragen Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich ein Angebot unterbreiten.