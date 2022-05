Lake Victoria Reisen

Afrika wird bei Reisenden immer beliebter. Neben den vielen Angeboten für Safaris, erfreuen sich aber auch Badeferien einer grossen Nachfrage und Beliebtheit. Besonders die Region rund um den bekannten Viktoriasee ist für Ferien in Afrika zu empfehlen. Es handelt sich um den grössten See in Afrika und er bietet eine Vielzahl an touristischen Aktivitäten. Wenn Sie die Nilquelle besuchen, können Sie auch auf Tuchfühlung mit Schimpansen gehen und diese füttern. Rund um den See finden Sie auch viele komfortable Hotels und Resorts. Unsere Spezialisten beraten Sie diesbezüglich sehr gerne.