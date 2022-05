Der Nationalpark Kibale befindet sich im Westen von Uganda und hat eine Grösse von 776 km². Der Park glänzt in erster Linie mit seinem Artenreichtum. Der Nationalpark ist die Heimat von 13 Primatenarten geworden, die Sie hier beobachten können. Die vom Aussterben bedrohten Waldelefanten haben hier ebenfalls ein zu Hause gefunden. Im Nationalpark stehen Ihnen einige Hotels und Lodges zur Verfügung, die Sie mit einer Vielzahl an Serviceleistungen verwöhnen. Wenn Sie Fragen zu Ferien im Kibale Nationalpark haben, können Sie sich gerne an unsere Spezialisten wenden.