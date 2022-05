The Maji Beach Boutique Hotel

Das hochwertige Hotel bietet einen spannenden Mix aus modernem und afrikanischem Design und liegt an einem der schönsten Abschnitte des weissen Diani-Strandes. Hochzeitsreisende und design-affine Gäste, die Privatsphäre und eine persönliche Atmosphäre schätzen, sind hier bestens aufgehoben. Von diversen Seiten hat man Zugang zum langen Pool, welcher um das Hotel herum angelegt ist. Die Gäste können aus dem grossen Angebot des à la carte Menus mit Swahili-, indischen, mediterranen und Meeresfrüchte-Spezialitäten wählen und bestimmen Ort und Zeit, wo und wann diese serviert werden, selbst. In der «Maji Moto» Bar, der Coffee Lounge und den diversen Ecken mit Lounges und Cabanas lässt es sich wunderbar die Zeit vertreiben. Eine Boutique, ein kleiner Fitnessraum und eine Yoga-Plattform am Strand sind ebenfalls Teil des Angebots.