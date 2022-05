Eine luxuriöse Lodge im modernen Stil mit viel Holz umbaut, die in einer ruhigen und abgelegenen Gegend an der Skeleton Küste Namibias liegt.

Im Skeleton Coast Nationalpark zwischen den beiden Flüssen Hoarusib und Hoanib liegt die Shipwreck Lodge umgeben von einer wunderschönen Dünenlandschaft. Mit dem Mietwagen ist die Lodge nicht erreichbar. Selbstfahrer können bis nach Möwe Bay fahren und werden mit einem Transfer dann ungefähr 45 km zur Unterkunft gefahren. Alternativ kann man auch bis nach Möwe Bay fliegen. In früheren Zeiten nannte man die gesamte Küste Namibias Skeleton Coast. Heute wird jedoch nur noch der nördliche Küstenabschnitt mit dem Nationalpark so genannt. Dieser erstreckt sich vom Ugab Fluss im Süden bis zum Kunene Fluss, der im Norden die Grenze zu Angola bildet. Der Park mit seinen rund 16'845 km2 schützt fast ein Drittel der gesamten Küste Namibias.

Die Shipwreck Lodge bietet zahlreiche Aktivitäten in der Region an, dazu gehören unter anderem eine 4x4 Tour zum Hoarusib Fluss, Angeln, Quad Biken, Sonnenuntergangsfahrten oder ein Mittagessen am Strand. Besonders empfehlenswert ist jedoch die Tagesexkursion nach Möwe Bay, wo Sie die dort lebende Robbenkolonie von ganz nahe betrachten können. Auch gibt es verschiedene Schiffswracks und eine ehemalige Diamantenmine, die man besuchen kann. Von der Restaurantterrasse der Lodge geniesst man eine traumhafte Aussicht auf den Ozean.