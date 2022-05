Severin Sea Lodge

Mit dem fast endlosen weissen Sandstrand direkt vor der Tür empfängt Sie eine traumhafte und abwechslungsreiche Urlaubsumgebung. Eine Vielzahl an Aktivitäten erwartet die Gäste. Drei Restaurants sorgen für das leibliche Wohl – «Kisima Restaurant» mit Meerblick und Terrasse, «Safari Bistro» mit einer Auswahl an italienischen Gerichten und «Imani Dhow Restaurant», welches in einer traditionellen Dhow à la carte Fischgerichte serviert. Weiter bietet das Hotel mehrere Bars, 2 Swimmingpools inkl. Poolbar, Boutique, TV-Zimmer.