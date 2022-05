Serra Cafema

Seit dem Umbau im September 2018 erstrahlt das Camp in neuen Glanz. Eines der schönsten Camps im Südlichen Afrika in einer der atemberaubendsten Landschaften Namibias. Sehr abgelegen an der Skeleton Coast ganz im Nordwesten Namibias. Die einzigen gelegentlichen Bewohner dieser Gegend sind die Himbas, die als eines der letzten Naturvölker Afrikas gelten.