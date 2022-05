Im Osten von Ruanda, nahe der Grenze zu Tansania, ist der Akagera Nationalpark zu finden. Sümpfe, Savannen und Seen bilden die Heimat von zahlreichen Tieren. Dank der Aussetzung von Tieren aus anderen Ländern, ist der Akagera Nationalpark heute sehr tierreich. Hier finden Sie die bekannten «Big Five». Nicht nur die Tierwelt wird Sie begeistern, auch die grosse Auswahl an Hotels und Lodges kann sich sehen lassen. Alle Reisenden werden die gewünschte Unterkunft finden. Sollten Sie noch weitere Fragen zum Akagera Nationalpark oder Reisen nach Ruanda haben, können Sie sich gerne an unsere Spezialisten wenden.