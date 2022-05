Pioneer Safari ab Nairobi

Ihr Camp bietet eine Vielzahl an Aktivitäten, angefangen von Pirschfahrten bis hin zu Pferde- und Kamelreiten, geführte Buschwanderungen oder Besuche traditioneller Dörfer und einer Schule. Ihre Mahlzeiten werden entweder in der Lodge oder als Busch-Picknick serviert.

Masai Mara (F, M, A)

Heute fliegen Sie direkt in die Masai Mara. Nach dem Mittagessen folgen die ersten Tierbeobachtungen in der weltbekannten Mara. Vor Einbruch der Dunkelheit kehren Sie in Ihr Camp zurück, wo Sie es sich am Lagerfeuer gemütlich machen können.