Hier entstehen lebenslange Erinnerungen. Auf der einen Seite rauscht der Ozean, auf der anderen Seite liegt die ruhige Lagune Walvis Bays und alles , was Sie tun müssen ist, ankommen, entspannen und die Hektik vergangener Tage loslassen.

Die Pelican Point Lodge empfängt Sie auf einer einsam gelegenen Halbinsel bei Walvis Bay am Pelican Point und bietet einen Rundumblick auf die Lagune von Walvis Bay, den Atlantik und den Strand. Die einzigartige Lage der Unterkunft mit unberührten Stränden des Atlantischen Ozeans auf der einen Seite und die Lagune auf der anderen Seite macht Ihren Aufenthalt hier zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ausgezeichnetes Essen und die entsprechende Privatsphäre sind während Ihres Aufenthalts im ehemaligen Hafenkontrollgebäude am Fusse des Pelican Point Leuchtturms, der die Schiffe sicher in den Hafen von Walvis Bay geleitet, garantiert. Das riesige Deck bietet eine einzigartige Aussicht über die Bucht und die Dünen der Wüsten, während das einmalige, farbenprächtige Lichtspektakel bei Sonnenuntergang geniessen. Von da aus können Sie Hunderte von Robben bei Ihrem Spiel in den Wellen beobachten. Mit Glück entdecken Sie auch Delfine, Wale sowie Mondfische und hören den Ruf der Schakale, die um die Lodge streunen. Kormo- rane, Flamingos und Damara-Seeschwalben sind ebenso regelmässige Besucher der Lagune.