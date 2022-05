Ongava Little Ongava

Die Ongava Lodge, das Zelt-Camp und Little Ongava liegen im gleichnamigen 32'000 Hektar grossen privaten Wildschutzgebiet, welches direkt an den südlichen Teil des Etosha Nationalparks grenzt. Dieses Gebiet ist die Heimat einer Vielfalt von Tieren wie Löwe, Springbock, Elefant, Zebra, Giraffe und diversen Antilopen. Ebenfalls bekannt ist das Reservat für die Auswilderung von weissen und schwarzen Nashörnern. Dafür setzt sich das Ongava Research Centre (ORC) mit diversen Projekten ein. Auch Vogelliebhaber kommen auf ihre Kosten, denn in dieser Gegend leben über 340 verschiedene Arten.