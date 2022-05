Nur 20 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Windhoek entfernt liegt Omaanda in einem 9000 Hektar grossen Naturreservat, welches sich für gemütliche Pirschfahrten eignet. Zum Stadtzentrum sind es rund 45 Fahrminuten.

Zweimal täglich werden Fahrten im offenen 4x4-Safarifahrzeug zu Sonnenauf- und untergang durchgeführt. Entdecken Sie bei einem kleinen Frühstück oder Sundowner-Drink in der afrikanischen Wildnis das atemberaubende namibische Panorama sowie die vielen Tiere im Reserva. Auch können Sie während Ihrem Aufenthalt die Tierschutzstation der Lodge besuchen, die sich um verletzte Elefanten und Nashörner kümmert.



Zwischen den Aktivitäten können Sie am Swimmingpool der Unterkunft entspannen und einen kühlen Drink an der Poolbar geniessen. Lassen Sie sich im eigenen Spa bei diversen Behandlungen verwöhnen. Die Unterkunft bietet den Gästen ein Restaurant, indem Sie abends ein köstliches 3-Gänge Menü sowie eine Boma für ein Abendessen unter dem eindrucksvollen afrikanischen Sternenhimmel.