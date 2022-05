Neptune Paradise Beach Resort & Spa

Die weitläufige Anlage in einem tropischen Garten bietet ein Hauptrestaurant, à la carte Restaurant, Snack-Bar beim Pool, Souvenir Shop, Fernsehraum, Spa, grosser Swimming-Pool mit Kinderbereich.

Die Zimmer befinden sich in 2-stöckigen Bungalows mit Makuti-Dächern und 4 Zimmern pro Wohneinheit. Alle Zimmer verfügen über die gleiche, komfortable Ausstattung mit Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche, Haarfön, TV, Minikühlschrank, Safe, Kaffee- Teekocher, schönem Balkon oder Terrasse und unterscheiden sich durch die Sicht/Lage. Die Superior Zimmer bieten Blick in den Garten, von den Superior Baobab Zimmern sieht man auf die mächtigen Baobab Bäume und die Superior Ocean Front befinden sich am nächsten zum Strand. WiFi ist kostenfrei verfügbar.